Tanti modenesi alla camera ardente di Mirella Freni al Teatro Comunale

Fin dalle 9.30 di stamattina c'è stato un viavai intenso e commosso nel foyer del Teatro Comunale di Modena. Alle ore 10 è infatti stata aperta la camera ardente in cui è stato posto il feretro di Mirella Freni: attorniata da fiori e da fotografie dell'artista e avvolta dalle arie musicale interpretate in vita, la bara di colore bianco attenderà fino al trasferimento in Duomo per i funerali.

La Messa Esequiale, che sarà presieduta da mons. Erio Castellucci, è infatti prevista in cattedrale per le ore 14.30, dove è previsto un grande afflusso di pubblico.

In centinaia hanno già tributato il loro saluto alla soprano scomparsa all'età di 84 anni, che oltre alla fama mondiale aveva anche tanti conoscenti e tanti affetti nella sua città di origine, che non ha mai lasciato se non per le tourneè che l'hanno condotta in ogni angolo del pianeta con il suo straordinario talento lirico.

Già ieri molte persone si sono recate per un saluto alla Funeral Home Terracielo, mentre oggi la camera ardente presso il Teatro resterà aperta fino alle 14.