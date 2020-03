Rebus cantieri pubblici in provincia: quali prosguono e quali si fermano

Sono sospesi i lavori della rotatoria a Campogalliano all'incrocio tra la provinciale 13 e via Fornace e i lavori di manutenzione sul ponte del Mulino del grillo a Lama Mocogno. Sono i primi effetti sui cantieri della Provincia di Modena del decreto relativo alle attività produttive che ha introdotto una serie di misure di sicurezza e contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Sono state le ditte stesse a chiedere alla Provincia la sospensione di alcuni lavori per motivi di sicurezza, difficoltà a reperire i materiale necessari, oppure per problemi legati alla logistica che in alcuni casi, come per i lavori a Campogalliano, potrebbero essere superati nelle prossime settimane, consentendo la ripresa dell'intervento.

«Stiamo raccogliendo le richieste da parte delle ditte di interrompere temporaneamente i lavori - afferma Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia – con la consapevolezza che occorre garantire innanzitutto la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle misure di contrasto della diffusione del virus. Nei prossimi giorni altri cantieri previsti potrebbero non aprire».

Sospeso anche il cantiere della variante stradale sulla provinciale 468 in comune di Carpi, al confine con Correggio. In Appennino, oltre ai lavori sul ponte del Mulino del grillo, che resta transitabile a senso unico alternato, con divieto ai mezzi di peso superiore alle 6,5 tonnellate e limite di velocità a 30 chilometri orari, sono stati sospesi e rinviati al dopo emergenza anche i lavori di manutenzione previsti nei prossimi giorni, sul ponte sullo Scoltenna, lungo la provinciale 4 Fondovalle Panaro, e lungo la provinciale 26 a Castagneto di Pavullo per la messa in sicurezza del versante.

A Sestola sono iniziati regolarmente, lunedì 16 marzo, i lavori sulla strada provinciale 324 nel tratto compreso tra la rotatoria dello "sciatore" fino a via del Maneggio, in corrispondenza della località Madonna dei Faggiotti, nel centro abitato di Sestola nei pressi del cimitero. A seguito dell’intervento la strada resterà chiusa al transito veicolare e pedonale per tutta la durata dei lavori, prevista fino a venerdì 20 marzo.

I cantieri nelle scuole superiori

Per quanto riguarda i cantieri della Provincia, in corso in diverse scuole superiori modenesi per realizzare ampliamenti, manutenzioni ed adeguamenti normativi, sono sospesi i lavori per il miglioramento sismico della sede dell'istituto Spallazani, nell'edificio delle ex scuole Messieri a Castelfranco Emilia; proseguono, invece, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza, i lavori di miglioramento sismico al Barozzi a Modena, al Corni di Modena, in largo Aldo Moro sulla palazzina E, e quelli di ampliamento del Selmi al polo Leonardo e del polo Levi-Paradisi a Vignola.

I lavori sulle facciate esterne, sempre al Corni di largo Aldo Moro, non è stato riavviato dopo la pausa invernale; altri cantieri che dovevano partire in questi giorni sono stati rinviati all'estate, sempre su richiesta delle ditte. Proseguono, invece, tutte le attività, obbligatorie per legge, relative alle verifiche periodiche e le manutenzione ordinarie degli impianti speciali come le luci di emergenza, gli impianti di messa a terra, impianti e presidi antincendio, estintori, porte Rei in quanto legate a servizi essenziali.