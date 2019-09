Carpi, a ottobre il censimento della popolazione

Partirà a ottobre e si concluderà a dicembre il censimento della popolazione nella zona di Carpi, che dallo scorso anno è diventato permanente, ovvero con cadenza annuale e non più decennale.



Il censimento riguarderà ogni anno solo un campione di famiglie carpigiane: alcune saranno contattate direttamente dai rilevatori, altre riceveranno una comunicazione via posta con le indicazioni per compilare il questionario online.



Le famiglie selezionate da Istat per le interviste “porta a porta”, nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 13 novembre, riceveranno direttamente presso la propria abitazione la visita del rilevatore munito di tesserino. Le famiglie potranno scegliere se essere intervistate dal rilevatore a domicilio o su appuntamento presso il Centro Comunale di rilevazione.



Il campione di famiglie selezionate per la compilazione del questionario online riceverà per posta una comunicazione dall'Istat contenente tutte le informazioni.

Si ricorda che rispondere al censimento è un obbligo di legge.

Per informazioni e assistenza i cittadini possono rivolgersi al

Centro Comunale di Rilevazione - c/o QuiCittà – Via Berengario, 4 - Tel. 059/649280. Orari di apertura e risposta telefonica il lunedì e il venerdì ore 10.00/12.00, martedì e giovedì 16.00/18.00.

Per saperne di più è possibile consultare il sito apposito.