Castelnuovo. Dalla Regione mascherine in distribuzione in modalità drive through

Saranno distribuite da giovedì le 13.000 mascherine fornite al Comune di Castelnuovo Rangone dalla Regione Emilia Romagna. Giovedì 14 e venerdì 15 maggio dalle 7.30 alle 19.30 i volontari consegneranno gratuitamente ai cittadini di Castelnuovo i dispositivi di protezione individuale in modalità drive-through, che prevede che chi viene a ritirare le mascherine non scenda dalla propria automobile, garantendo così la massima sicurezza di tutti i cittadini.

Verrà distribuita una mascherina per ogni componente del nucleo familiare e sarà possibile ritirare anche le mascherine per i propri famigliari (ad esempio, per i genitori anziani).

Due sono i punti di distribuzione scelti: il parcheggio della scuola primaria Don Milani a Castelnuovo e il parcheggio della scuola primaria Ana Frank a Montale.

L’Amministrazione comunale ringrazia la United Symbol, azienda di Castelnuovo operante nel campo dell’automazione industriale, che ha provveduto all’imbustamento delle mascherine.

Da lunedì 18 maggio le mascherine arrivate dalla Regione Emilia Romagna saranno disponibili fino ad esaurimento scorte presso la Farmacia comunale Carlo Urbani di Castelnuovo, negli orari di apertura.