Sciopero oggi alla Bonfiglioli e Ceva di Vignola. Cgil: "Problemi di sicurezza nello stabilimento"

Le Rsu della ditta Bonfiglioli Riduttori stabilimento di Vignola e della ditta Ceva, appaltatrice della logistica di Bonfiglioli, assieme ai lavoratori riuniti in assemblea ed alla Fiom-Cgil di Modena hanno proclamato per la giornata di oggi, venerdì 13 luglio, 3 ore di sciopero ed il blocco dello straordinario fino al 4 agosto per protestare contro la indisponibilità da parte aziendale ad affrontare congiuntamente alle due RSU e alla Fiom/Cgil i problemi inerenti la sicurezza nello stabilimento. "Ormai da troppo tempo infatti - argomentano dal sindacato - vengono segnalati da parte sindacale gravi problemi riguardanti sia la viabilità interna aziendale, che le elevate temperature raggiunte nel capannone e la relativa mancanza di adeguato dell’impianto di raffrescamento."

Spiega la Cgil: "A ciò si aggiunge il persistere di episodi di stress lavoro-correlato causati da atteggiamenti vessatori messi in atto da alcuni preposti e continuamente negati da parte datoriale. Le Rsu e la Fiom chiedono pertanto, come già più volte fatto in forma verbale e scritta, la convocazione di un tavolo congiunto Ceva/Bonfiglioli per affrontare tali temi. "

Conclude il sindacato: "A tutto questo si aggiunge la indisponibilità di Bonfiglioli a discutere le proposte di passaggi di livello avanzate dal sindacato e più in generale l'assenza di qualsiasi volontà di soddisfare le anche pur minime richieste espresse dai lavoratori come, per esempio, il conferimento di part-time, cambi turni. Rsu e Fiom auspicano una risposta positiva da parte aziendale al più presto. In caso contrario proseguirà lo stato di agitazione. "