Contagio, due nuovi casi a Modena e a Carpi. Oltre 3.400 i guariti

Oggi si registrano due casi di positività al covid-19 in provincia di Modena, di cui uno sintomatico e l'altro no, si tratta di un cittadino di Modena e di uno di Carpi, entrambi in isolamento domiciliare. Le positività salgono a 3.948.

È inserita nel conteggio regionale una persona deceduta: una 98enne di Maranello. Tuttavia. si tratta di un caso controverso. L'anziana era deceduta nel mese di maggio, dopo aver attraversato la malattia ed essere anche guarita, come confermato dai due tamponi negativi. Tuttavia nella cui scheda Istat sul suo decesso il covid-19 è stato inserito tra le cause di morte. Il Dipartimento di Sanità pubblica l’ha dunque

inserita nel conteggio regionale, facendo salire il conto a 475 per il nostro territorio.

Si aggiungono poi 1 nuovo guarito clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 5 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3421 le persone guarite clinicamente, di cui 3402 con anche il doppio tampone negativo.