Contagio. A Modena altri 14 decessi, calano gli interventi delle ambulanze

Come per tutta la regione i numeri forniti oggi dal Servizio Sanitario sono da prendere con assoluta cautela: il bollettino evidenzia infatti un calo generalizzato - addirittura metà o un terzo dei giorni precedenti a seconda dei territori- ma questi numeri bassi sono dovuti a un numero altrettanto basso di tamponi refertati. A Modena le positività salgono oggi a 2.137, vale a dire 43 in più di ieri, di cui 32 a casa in isolamento e 11 ricoverati (solo uno particolarmente grave). Oggi più che mai, quindi, occorre sospendere il giudizio sulle statistiche.

Fa ben sperare, quantomeno, il calo sensibile degli interventi delle ambulanze del 118, che ieri sono stati 36 a fronte di un picco di corca 80 registrato nel corso della scorsa settimana. Questo indicatore è molto utile ad avere un altro punto di vista sull'andamento dell'emergenza, meno "viziato" dai tempi tecnici sull'esecuzione dei tamponi.

I casi rilevati tra ieri sera e stamattina (il termine di riferimento sono sempre le ore 12) sono così distribuiti: Bastiglia 1, Camposanto 2, Carpi 6, Castelnuovo R. 2, Finale Emilia 2, Fiorano M. 1, Formigine 1, Lama Mocogno 1, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 9, Novi 1, Palagano 1, Pavullo 3, Ravarino 3, San Felice S/P 1, Sassuolo 1, Soliera 1, Vignola 2. Non residenti in provincia 2.

Quello che purtroppo non cambia oggi è il numero delle vittime, che resta stabile nel suo drammatico progredire. In provincia di Modena sono decedute 14 persone positive, due delle quali - un 88enne di Pavullo e un 86enne di Modena, figurano tra i nuovi positivi di oggi. Si tratta di: un 64enne di Polinago, un 91enne di Bomporto, un 56enne e una 76enne di San Felice sul Panaro; un 56enne, una 93enne e una 81enne di Modena; un 92enne, un 91enne e un 84enne di Formigine, un 95enne di Maranello, una 82enne di Cavezzo.

Per contro, si aggiungono 11 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi e 13 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 103 le persone guarite clinicamente, di cui 33 con anche il doppio tampone negativo

