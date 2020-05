Contagio, oggi solo 10 casi positivi in provincia. Altri tre decessi

Bisogna andare indietro di due mesi - quando l'epidemia stava per scoppiare in tutta la sua virulenza - per ritrovare una cifra di nuovi positivi pari a quella registrata oggi in provincia di Modena, dove i casi sono 10. Un dato molto positivo, che conforta chi - come il commissario Venturi - sostiene che ormai da qualche giorno l'emergenza sia stata superata. I positivi registrati sul nostro territorio sono così 3.747, mentre i casi attivi scendono sotto i 1.300.

Due dei nuovi pazienti sono ricoverati in ospedale, mentre gli altri 8 sono in isolamento domiciliare. Questi i loro comuni di residenza: Carpi 4, Castelvetro 1, Modena 1, Pavullo 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 1.

Oggi si aggiungono 71 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 62 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data odierna sono 2.176 le persone guarite clinicamente, di cui 1.725 con anche il doppio tampone negativo. Questo significa che sono ormai guariti quasi i due terzi di coloro i quali stanno combattendo con la malattia.

Salgono invece a 418 i decessi di persone covid-positive. Oggi se ne contano altri tre: una 91enne di Fiorano Modenese, un 74enne di Modena e una 94enne di San Felice sul Panaro.