Covid. Oggi nei comuni modenesi 7 decessi e 56 nuovi positivi

Numeri stabili nel bollettino odierno fornito dall'Asul di Modena sul progredire del contagio. Partendo dal fronte più critico, quello dei decessi, ad oggi nella nostra provincia si contano 267 morti positivi al covid-19, con un aumento di 7 nelle ultime ore. I decessi odierni riguardano un 50enne di Fiorano Modenese, un 85enne di Sassuolo, un 90enne di Ravarino, una 94enne di Pavullo nel Frignano, e due uomini di Montefiorino, un 72enne e un 76enne, quest'ultimo ricompreso tra i nuovi positivi di oggi. La settima vittima è l'operatrice socio-sanitaria di Villa Margherita deceduta nella notte tra martedì e mercoledì, ma inserita solo ora in questo triste elenco.

Il rallentamento del contagio è fortunatamente confermato dai numeri dei nuovi positivi - ma soprattutto dagli acceccei al Pronto Soccorso e dai ricoveri - che oggi sono 56 in più di ieri, per un totale provinciale di 2.867. I nuovi pazienti sono seguiti in isolamento domiciliare nella stragrande maggioranza dei casi: sono solo 8 quelli ricoverati, nessuno in Terapia Intensiva.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1, Carpi 5, Castelvetro 2, Concordia 1, Finale Emilia 1, Formigine 2, Lama Mocogno 1, Medolla 2, Mirandola 1, Modena 19, Montefiorino 1, Novi 1, Polinago 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 2, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 4. Non residenti in provincia 3.

Si aggiungono poi 18 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 63 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 411 le persone guarite clinicamente, di cui 233 con anche il doppio: si tratta di un settimo dei pazienti finora trovati positivi al virus.