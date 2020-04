Non solo buoni spesa, a Maranello un conto per donare alle famiglie in difficoltà

Un conto corrente per effettuare donazioni a supporto delle famiglie di Maranello colpite dalla crisi economica legata all’attuale emergenza sanitaria. Lo ha istituito il Comune di Maranello ed è già operativo: sullo stesso conto confluiranno le somme stanziate dal Governo per i buoni spesa da distribuire ai cittadini.

“Molte persone, tra cui diversi imprenditori e associazioni, si stanno offrendo con grande generosità per aiutare i propri concittadini più in difficoltà”, afferma il sindaco Luigi Zironi. “Per questo abbiamo messo a disposizione un conto corrente in cui, oltre a confluire i contributi del Governo, è possibile fare donazioni, che godranno delle relative agevolazioni fiscali. La crisi economica causata dall’epidemia sta mettendo alle strette sempre più famiglie e per dar loro un sostegno immediato serve ora uno sforzo ulteriore da parte di chi, potendo farlo, voglia contribuire ad alleviare i problemi di chi ha meno”.

Una iniziativa che si unisce alle tante azioni di generosità che hanno visto protagonisti cittadini e associazioni di Maranello in queste ultime settimane, a partire dal servizio effettuato dai volontari per la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, rivolto in particolare agli anziani (per richiederlo si può contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune al numero 0536 240000 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00, giovedì 8.30-17.30).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i dati relativi al conto corrente per le donazioni, intestato al Comune di Maranello presso l'Istituto di credito BPM (filiale di Maranello): IBAN: IT61 P 05034 66820 000000012982, CODICE SWIFT: BAPPIT21434, CAUSALE: “DONAZIONE PER BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS".