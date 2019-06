Campogalliano, cordoglio per la scomparsa di Ione Torricelli

La segretaria del Circolo Pd di Campogalliano, Daniela Tebasti, esprime il cordoglio del partito per la scomparsa di Ione Torricelli, la prima donna eletta nel Consiglio comunale di Campogalliano assieme a Maria Menarini. Oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 16.00 è previsto un momento di commiato presso Terracielo, a Modena.

Ieri notte è scomparsa Ione Torricelli – dichiara Daniela Tebasti- attivista politica e commerciante molto nota in paese. Aveva 96 anni. Assieme a Maria Menarini, fu la prima donna eletta nel Consiglio comunale di Campogalliano del 1951. A loro, la Regione Emilia Romagna, in occasione del 70° della Costituzione italiana, ha dedicato la pubblicazione “Madri della res publica”. La ricordiamo tutti- prosegue la Tebasti- come una donna semplice, dal carattere forte e dall’alto rigore morale. Si iscrive al Pci nel 1945, dopo aver partecipato alla Resistenza. Si iscrive anche all’Unione Donne Italiane e successivamente lavora per il sindacato pensionati. A nome del Circolo del Partito democratico di Campogalliano porgiamo le condoglianze ai famigliari. Ciao Ione, che il tuo viaggio sia dolce.