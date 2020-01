Croce Rossa, a Sassuolo il corso base per volontari

Nella sezione sassolese di Croce Rossa Italiana è stato attivato il nuovo corso base di accesso per diventare volontari di Croce Rossa. Si tratta di un corso base per approcciarsi al mondo della Croce Rossa: vengono trasmesse le nozioni di base sulle attività svolte dalla Croce Rossa in Italia e nel Mondo, di Diritto Internazionale Umanitario e di Primo Soccorso.

I corsi sono gratuiti, è richiesta solamente l’iscrizione alla Croce Rossa Italiana. La serata di presentazione è fissata per il 23 gennaio alle ore 20.30, mentre l'inizio vero e proprio delle lezioni sarà il 4 febbraio, sempre nella sede sassolese della CRI in via 28 settembre 2943 n. 98.

Terminato il Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana sarà possibile scegliere di continuare nell’attività con la Croce Rossa frequentando eventuali corsi di approfondimento in base alle attività che si desiderano svolgere.

Obiettivi del Corso

L'Obiettivo del corso è di fornire nozioni di base comuni a tutti i Volontari C.R.I. In particolare il corso mira a: far conoscere storia, peculiarità e specificità dell'Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché della sua azione; diffondere e rinforzare i Sette Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; offrire al Volontario, che vuole aderire alla Croce Rossa Italiana, una preparazione di base, garantendo omogeneità - in termini di formazione e qualità - sull'intero territorio nazionale; assicurare ai nuovi Volontari una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere; informare e formare il Volontario con conoscenze pratiche e utili; far acquisire a ciascun Volontario la capacità di porre in essere i gesti salvavita.