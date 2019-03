I dati delle analisi di Arpae e Ausl, "effetti nocivi per la salute sono improbabili" 

Arpae ha pubblicato i dati relativi alle analisi seguite all'incendio di domenica scorsa che ha distrutto tonnellate di rifiuti e un capannone della discarica Hera di via Caruso. Tra tutti gli inquinanti analizzati, solo le diossine/furani - nelle prime 18 ore dall’incendio - hanno fatto registrare nel sito di via Buozzi a Modena concentrazioni superiori ai valori di riferimento e a quelli medi mensili riscontrati normalmente nell’area urbana di Modena. Considerata la breve durata del fenomeno, per gli esperti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl è improbabile che si possano verificare effetti nocivi sulla salute delle persone. Ampiamente sotto i limiti di riferimento, e in tutti i punti di campionamento: formaldeide, acetaldeide, acroleina, butirraldeide, IPA e benzo-a-pirene.

Le prime misure istantanee eseguite da Arpae domenica sera intorno al perimetro dell’impianto e nei punti dove poi sono stati posizionati passivi e ad alto volume, hanno riguardato i più comuni inquinanti indicatori dell’eventuale ricaduta dei fumi di combustione: composti organici volatili, monossido di carbonio (CO), acido cloridrico (HCl), ossidi di azoto, ammoniaca, acido solfidrico e formaldeide. I risultati di queste misure hanno evidenziato valori inferiori ai limiti di rilevabilità delle specifiche misurazioni e dunque inferiori ai valori di riferimento previsti in ambito ambientale e/o sanitario.

Sempre nella serata di domenica 3 marzo, Arpae ha posizionato in sei diversi punti dei dispositivi di campionamento passivo per composti organici volatili e formaldeide, e precisamente presso: B&B “La Volpe Rossa”, Modena, via Nonantolana n.1157; Ditta Nuova Eurozinco, Modena, Località Navicello di Modena, via Nonantolana 1299; Polisportiva di Albareto, Via Albareto, 586, Modena (centralina di monitoraggio); Area industriale Modena Nord, via Belgio (centralina di monitoraggio); Modena, Via Buozzi; Polisportiva Il Torrazzo, via Papa Giovanni XXIII n.10.

Gli inquinanti analizzati nei sei punti indicati hanno riguardato le aldeidi (formaldeide, acetaldeide, acroleina e butirraldeide). Durante il primo periodo di misura - tra le 23 di domenica 3 marzo e le 17 di lunedì 4 marzo - l’incendio era ancora in corso, mentre nel secondo, tra le 17 di lunedì 4 marzo e le 11 di martedì 5 marzo, l’incendio era in via di spegnimento o definitivamente spento.

I valori registrati per i singoli composti sono risultati ampiamente inferiori ai livelli di riferimento utilizzati a livello nazionale e internazionale per valutare l’esposizione della popolazione. Nel primo periodo di misura, pur attestandosi su valori dello stesso ordine di grandezza, i composti risultano leggermente più alti rispetto al periodo successivo. I valori della formaldeide, ad esempio, durante l’incendio sono variati tra 4,2 e 5,7 µg/m3, mentre successivamente tra 3,0 e 4,2 µg/m3, a fronte del valore di riferimento per la popolazione pari a 100 µg/m3.

Nel punto di rilevamento di “via Buozzi” è stato posizionato un sistema di campionamento ad alto volume per la raccolta del particolato aerodisperso finalizzato alla determinazione dei microinquinanti organici. In particolare sono stati analizzati - sempre nei periodi: ore 23 domenica 3 marzo / ore 17 i lunedì 4 marzo e ore 17 lunedì 4 marzo / ore 11 di martedì 5 marzo - IPA totali (Idrocarburi policiclici aromatici), Benzo(a)pirene e diossine/furani.

Per quanto riguarda gli IPA, nel primo campionamento effettuato nelle ore successive all’inizio dell’incendio, è stata misurata una concentrazione pari a 5,7 ng/m3 (nanogrammi per metro cubo); tra gli IPA rinvenuti nei campioni, la concentrazione del benzo-a-pirene, è di 0,19 ng/m3. Anche nel successivo periodo di campionamento si sono evidenziate concentrazioni simili, pari a 5,7 ng/m3 di IPA totali e 0,23 ng/m3 di benzo-a-pirene. Dal raffronto con le analoghe misurazioni che vengono effettuate nelle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria, le concentrazioni si attestano su valori inferiori alle soglie di riferimento e tipici del periodo invernale, senza evidenziare incrementi significativi dovuti alle ricadute dell’incendio.

Per quanto riguarda invece le diossine/furani, nel primo campionamento della durata di 18 ore circa, effettuato nelle ore successive all’inizio dell’incendio, è stata misurata una concentrazione pari a 511 fg/m3 (femtogrammi per metro cubo), superiore ai valori di riferimento (40-300 fg/m3) e ai valori medi mensili riscontrati normalmente nell’area urbana di Modena; è pertanto ragionevole supporre che questo valore, che si riferisce al campione prelevato a partire dalla fase più intensa dell’incendio, quando ancora era presente in atmosfera una evidente nube di fumo, sia stato determinato dalla combustione del materiale di varia natura presente nel capannone. Il campionamento successivo, effettuato a partire dal tardo pomeriggio di lunedì, quando già l’incendio era sotto controllo e in via di spegnimento, mostra invece concentrazioni decisamente più contenute (16 fg/m3) e comparabili con i valori di fondo misurati in zona durante il periodo invernale.

Possibili effetti sulla salute secondo l'Ausl Modena)

In considerazione della durata relativamente breve della fase di emergenza, dato che l’incendio ha avuto inizio alle ore 18 circa di domenica 3 marzo e nella giornata di martedì 5 marzo è risultato completamente spento, oltre che i livelli ambientali misurati, superiori ai valori di riferimento indicati dall’Organizzazione Mondiale Sanità, ma comunque dello stesso ordine di grandezza, si ritiene che poiché questi livelli sono riconducibili a una esposizione di breve durata, è improbabile che si possano verificare effetti nocivi sulla salute delle persone.