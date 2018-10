Aumentano i decessi sulle strade, dati preoccupanti per la provincia di Modena

Non è positivo il resoconto dell’analisi sui dati riguardanti gli incidenti stradali nella provincia di Modena nell’anno 2017, di cui sono stati diffusi in mattinata i risultati dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale.

Seppure il numero effettivo degli incidenti stradali non sia aumentato in maniera esponenziale (nel 2017 si sono verificati 12 incidenti in più rispetto al 2016), dalle statistiche emerge un’allarmante variazione di quelle che sono le conseguenze dei sinistri in questione.

I decessi costituiscono il dato più preoccupante: da 37 nel 2016 si è arrivati a contarne 57 nel 2017, con un aumento pari al 54,1%. Alla luce di questi numeri però, non è trascurabile l’incremento degli abitanti e del conseguente traffico veicolare, che aumenta inevitabilmente le probabilità di coinvolgimento in episodio di questo genere. Le vittime sono sempre più spesso persone di età compresa tra i 18 e i 39 anni, vittime di incidenti su autovetture, la maggior parte dei quali di natura frontale-laterale.

Diminuisce dell’1,6% invece il numero dei feriti, tra i quali spiccano le categorie di ciclisti e pedoni.

Sicuramente rispetto al 2010, anno di riferimento dell’Unione Europea, tutti e tre i parametri di riferimento sono tendenzialmente in calo: -14,2% per quanto riguarda gli incidenti, -16,7% per i feriti e -1,7% per i decessi. Altrettanto certo è però che siamo ancora ben lontani dal raggiungere gli obiettivi prefissati nel 2010, che prevedevano un calo dei decessi del 50%.