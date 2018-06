Manifestazione in piazza Roma, deviata la linea 11 di Seta

Giovedì 28 giugno in pizza Roma si svolgerà la tappa regionale di Miss Mondo Italia: l'allestimento del palco per la sfilata e le manifestazioni collaterali implicheranno la chiusura al transito per i mezzi pubblici. La linea urbana 11 effettuerà da inizio a fine servizio la seguente deviazione: in direzione S. Anna percorrerà via Emilia centro, largo Garibaldi, viale Caduti in Guerra, piazza N. Bruni, percorso regolare. Percorso inverso in direzione Zodiaco.

