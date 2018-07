Ausl Modena, una rubrica in diretta Facebook per smentire le bufale

I social network "rappresentano un'opportunita' straordinaria di dialogo e di confronto", ma spesso "capita che l'assenza di filtri dia spazio, piu' o meno consapevolmente, a notizie false o distorte, anche in tema di salute". Per questo motivo l'Ausl di Modena ha ideato, con l'obiettivo di "aiutare gli utenti a orientarsi nel 'tempestoso' mare del web, una nuova rubrica in diretta sul proprio canale Facebook, intitolata 'Ho sentito dire che…'.

Lo scopo del format, spiega l'Azienda sanitaria, e' "fare chiarezza" sui temi della salute "grazie alla disponibilita' degli specialisti dell'Ausl". Il primo appuntamento è andato in onda ieri alle 19, quando il direttore della Medicina dello sport, Gustavo Savino, ha commentato "i 'miti' riguardanti lo sport e l'attività fisica".

Per rimanere aggiornati sulle prossime dirette basta seguire la pagina Facebook Ausl Modena. Di seguito il video del 26 luglio:

