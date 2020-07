Esenzioni per disoccupati e lavoratori colpiti dalla crisi, prorogate ancora le scadenze

Al fine di garantire continuità nell’assistenza e limitare gli spostamenti dei cittadini, la scadenza degli attestati di esenzione per persone disoccupate (E02) e lavoratori colpiti dalla crisi (E99), già posticipata al 1° marzo 2020 e poi al 30 giugno 2020, è stata ulteriormente prorogata in seguito all’emergenza covid al 31 ottobre 2020.

Il rinnovo dell’esenzione sarà automatico e non è richiesto alcun adempimento ai cittadini. In provincia di Modena la misura riguarda oltre 8 mila persone.

Persone disoccupate e lavoratori colpiti dalla crisi

È pertanto posticipata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 la scadenza dell’attestato di esenzione per: i disoccupati, già precedentemente occupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se è presente un coniuge e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E02); i lavoratori colpiti dalla crisi, ovvero coloro che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, in mobilità o hanno un contratto di solidarietà e i loro familiari a carico (esenzione E99).

I dati presenti nell’Anagrafe Sanitaria saranno aggiornati in modo automatico, così che risulti la validità delle esenzioni fino al 31 ottobre 2020.