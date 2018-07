La Festa dell’Aratura di Carpi si farà. ASD Virtus Cibeno raccoglie il testimone

Durerà 11 giorni e svolgerà nel periodo compreso tra venerdì 17 agosto e domenica 2 settembre, presso l’Area Zanichelli di Carpi, la 35° edizione della Festa dell’Aratura, manifestazione molto sentita dalla comunità, che nel corso della propria storia ha dedicato oltre quattrocentomila euro (per la precisione 437.639 euro) a varie associazioni di volontariato del territorio.

Una continuazione, quella della Festa, niente affatto scontata, considerando il fatto che, lo scorso anno, al termine dell’edizione precedente, l’associazione organizzatrice Amici del Cibeno, che sino ad allora si era occupata di organizzarla, aveva dichiarato, per bocca del suo Presidente Giancarlo Veroni, che non avrebbe continuato, sia a causa della mancanza di ricambio generazionale tra i volontari, che per l’aumento dei costi, dovuto alle nuove normative per la sicurezza dovute all’emanazione della Circolare Gabrielli. Per non far spegnere questo tradizionale appuntamento, tuttavia, l’ASD Virtus Cibeno ha deciso di raccogliere il testimone, facendosi carico dell’organizzazione della manifestazione per quest’anno.

Questa edizione della Festa dell’Aratura si svolgerà così dal giovedì alla domenica (tranne che per la settimana inaugurale, che vedrà l’inizio della manifestazione appunto il 17 agosto) per dar modo ai volontari di riposarsi dal lunedì al mercoledì. Altra novità consiste nelle proposte di ristorazione: falò, ristorante tradizionale e pesce si uniranno in un unico spazio, mentre gli stand dedicati a pizzeria e gnocco e tigelle saranno gestiti, come da tradizione, da USHAC (Unione Sportiva Handicap Carpi) e AVIS Carpi. Un ulteriore innovazione riguarda il fatto che, da quest’anno, gli avventori potranno godere di una gelateria e ben tre bar, uno dei quali specificatamente dedicato ai giovani e un altro la cui gestione sarà affidata ai volontari dell’AMO (Associazione Malati Oncologici).

Non mancheranno, naturalmente, momenti di intrattenimento: ovviamente il ballo liscio, un paio di serate dedicate ai ritmi latino americani, il cabaret e alcuni spettacoli scelti e dedicati alle giovani generazioni, oltre all’animazione per i più piccoli, in collaborazione con la Cooperativa sociale S.C.A.I. Tra le altre associazioni di volontariato che collaboreranno si ricordano, come di consueto, anche Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Antenna 2000 e Coop. sociale Giravolta.



“Abbiamo preso questa decisione – spiega Marco Gasparini, Presidente della Virtus Cibeno e già volontario alla Festa – prima di tutto perché non volevamo veder naufragare una manifestazione così importante senza neppure provare a tenerla in vita, anche considerando il fatto che si tratta di un’occasione preziosa di raccolta fondi per le associazioni di volontariato del territorio, poi perché, inizialmente, la Festa nacque proprio dalla volontà di Lino Zanichelli, che chiese la collaborazione dell’A.C. Cibeno."

Prosegue Gasparini: "Per quest’anno, l’obiettivo è quello di concludere con una marginalità discreta, che possa ricompensare l’impegno fisico e di risorse che le associazioni di volontariato mettono in campo per renderla possibile, anche se non possiamo negare che la Gabrielli e le modifiche necessarie andranno a pesare sul bilancio complessivo. Una volta conclusa, tireremo le somme, e cercheremo di studiare, assieme alla famiglia Zanichelli, un percorso sostenibile, che possa dare soddisfazione sia alla città che ai volontari, puntando anche al ricambio generazionale. Non saremo soli in questa impresa, in quanto intendiamo raccogliere l’eredità e i consigli di Giancarlo Veroni, Giuliano Berni, Giancarlo Incerti, Franca Rivasi, Giuliana Goldoni e di tutti gli altri organizzatori i cui sforzi hanno reso grande, bella e partecipata la Festa dell’Aratura.”