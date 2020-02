Fiorano Modenese: Le attività della Polizia locale tra contrasto alla criminalità e sicurezza

La Polizia locale di Fiorano Modenese ha emesso il report delle sue attività nel corso del 2019. In particolare ha aumentato il personale con tre agenti, arrivando ad un organico di 13 operatori a tempo pieno, in servizio dalle 7 alle 19, compresi il comandante ed il vice-comandante, con 6 veicoli in dotazione.

Per quanto riguarda invece le violazioni registrate nell’anno sono state 3.583, tra le quali solo 414 riguardano divieti di sosta, mentre le altre sono per la maggior parte relative all’inosservanza dei limiti di velocità o altri comportamenti scorretti e rischiosi alla guida (uso del cellulare e mancato uso delle cinture di sicurezza). Trecentocinquanta violazioni sono state rilevate tramite gli apparati di rilevamento fissi, senza personale.

Nel 2019 è proseguito anche l’impegno della Polizia locale di Fiorano Modenese contro le truffe assicurative e i documenti falsi che ha portato al ritiro di 32 patenti e di 43 documenti irregolari relativi al veicolo. Nel corso dell’anno è stato anche recuperato un veicolo rubato.

Un dato preoccupante è invece l’aumento degli incidenti stradali, in linea con i dati provinciali e nazionali. Nel 2019 sono stati 179 in totale, con 58 feriti ed uno con esito mortale. Un numero alto se rapportato al numero di abitanti del Comune, ma da contestualizzare con quella che è la realtà di Fiorano Modenese dal lunedì al venerdì: una città dove viaggiano circa 30mila utenti e non semplicemente i 17mila residenti.

E’ continuata nel 2019 l’attività per il rispetto del regolamento sull’uso delle auto noleggiate (con 8 sanzioni comminate) e sono proseguiti i controlli per il rispetto degli orari nelle sale slot controlli, con 169 verifiche effettuate nel corso dell’anno e 28 sanzioni comminate. Un’attività quest’ultima a cui l’amministrazione pone particolare attenzione anche per l’anno in corso, nell’ambito della lotta alla ludopatia, fenomeno dilagante e con alti costi sociali. I controlli effettuati su sale gioco ed esercizi commerciali dotati di macchinette per il gioco erano già 26, a metà febbraio 2020, con 5 sanzioni elevate.

Ma le attività della Polizia locale di Fiorano Modenese non si fermano soltanto sul fronte stradale e del traffico, dove la presenza è più visibile; svolge un ruolo importante anche come polizia amministrativa e del commercio (144 controlli nel 2019), per l’edilizia e l’ambiente (22 controlli), come supporto all’anagrafe per l’accertamento di iscrizioni e cancellazioni (908 nello scorso anno); collabora con le forze deputate alla sicurezza del territorio; svolge indagini e interventi, se e quando richiesto dell’autorità giudiziaria.

Inoltre si occupa dei servizi di scorta e di rappresentanza con il gonfalone, di sicurezza per lo svolgimento delle manifestazioni civili e religiose, in collaborazione con i Volontari della Sicurezza ed anche di verifiche su richiesta di altri enti pubblici.

Significativa è anche l’attività dell’Ufficio Mobile, con due operatori presenti al mercato di Spezzano e al mercato di Fiorano, che ha rappresentato e rappresenta sia un momento di presidio del territorio, sia una importante opportunità di contatto con la cittadinanza.

Ogni anno poi gli agenti della Polizia locale dedicano ore all’attività di educazione stradale, in collaborazione con le scuole del territorio. Nel 2019 sono state 64 le ore dedicate a questo impegno nelle scuole materne ed elementari.