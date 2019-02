Pavullo, si riattiva una frana lungo la Provinciale 26 a Castagneto

A Pavullo il maltempo di queste ultime settimane ha riattivato una frana storica nei pressi della località Due Querce, tra Castagneto e Ponte Samone, che interessa la strada provinciale 26 di Samone. A causa dei danni provocati dallo smottamento al fondo stradale, nel tratto si circola a senso unico alternato con limite di velocità a 30 chilometri orari.

I tecnici del servizio provinciale Viabilità stanno tenendo monitorata la situazione al fine di programmare al più presto un intervento di ripristino che però potrà partire solo quando lo smottamento si sarà assestato.

Sempre a Pavullo, lungo la strada provinciale 33 di Frassineti, in un tratto nei pressi dalla frazione di Miceno, si circola a senso unico alternato per motivi di sicurezza a causa dei danni alla sede stradale provocati del parziale cedimento di una tubazione fognaria sottostante.

Gli operatori del servizio provinciale stanno intervenendo per riparare la tubazione e consentire una ripresa regolare della circolazione entro la giornata di oggi, mercoledì 13 febbraio.