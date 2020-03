Guida completa per affrontare il Coronavirus: numeri utili, servizi a domicilio e banco alimentare

In questo periodo così particolare abbiamo preparato questa Guida con i numeri utili, il banco alimentare e i servizi per affrontare il Coronavirus. Vi chiediamo di CONDIVIDERE QUESTO ARTICOLO perché può essere molto utile ad altre persone.

Numeri utili

Abbiamo qui raccolto i numeri utili da chiamare se vi trovate nelle seguenti situazioni:

Chiama il 118 solo per emergenza

Chiama il 1500 per informazioni sul proprio stato di salute o per informazioni, o in alternativa chiama il numero regionale 800 033 033 (attivo tutti ig iorni dalle 8.30 alle 18)

Se hai sintomi respiratori e sei stato in contatto con un caso confermato di COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei suoi sintomi chiama il tuo medico/pediatra.

Se non hai sintomi respiratori ma sei stato in contatto con un caso confermato di COVID-19 da almeno 2 giorni chiama lo 059.3963663 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Se sei rientrato dall'estero DEVI restare a casa e DEVI subito riferirlo all'AUSL di Modena chiamando il numero 059.3963663 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20)

NON RECARTI IN OSPEDALE, PRONTO SOCCORSO O AMBULATORIO

Per aggiornamenti in tempo reale dall'AUSL di Modena trovi QUI le informazioni necessarie.

Consulenza Psicologica

Per accedere al servizio di consulenza psicologica telefonica dedicato ai cittadini della provincia di Modena chiama il numero 059 3963401 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17) .

Servizi spesa e farmaci a casa

E' già stata attivata la consegna della spesa e farmaci a domicilio già attivato da Croce Blu e Croce Rossa insieme (il numero da contattare è 059 342424 attivo dalle 7 alle 24). Per gli acquisti è richiesto agli utenti il pagamento anticipato, quindi i volontari si recheranno al domicilio due volte, prima per ritirare i soldi e poi per consegnare la spesa o i farmaci.

Altro servizio di spesa a casa è quello di Fratres Mutinae che svolge anche altre piccole commissioni (in questo caso il numero telefonico da chiamare è 334 2216887).

Inoltre i volontari Auser dal Martedì 31 Marzo sono impegnati presso il supermercato I Gelsi di via Vignolese a Modena per fare la spesa e a consegnarla a domicilio. Le richieste vanno fatte dal lunedì al venerdì, chiamando dalle 8 alle 12 ai numeri di telefono 059216631 e 059237824.

Anche a Pavullo è stato attivato il servizio di spesa a casa, come viene spiegato dal Presidente dell'Associazione "Sei di Pavullo Se". Il servizio collega numerosi operatori commerciali del territorio. Trovate QUI i numeri utili e QUI gli aggiornamenti.

Aderisce anche Coop Alleanza 3.0 nei Comuni di Modena, Campogalliano, Castelvetro, Carpi, Mirandola, Formigine, San Felice, Maranello, Nonantola, Novi di Modena, Soliera e Vignola.Per maggiori informazioni consultare il sito di Coop Alleanza 3.0 al link dove puoi vedere le aree di intervento già attivate, insieme all’elenco dettagliato dei negozi Coop aderenti.

"Modena va a casa dei Modenesi" è il servizio di consegna a domicilio dell'Associazione SanFra di Modena, potete trovare QUI gli aggiornamenti e i numeri utili.

Anche Vignola si attrezza con il servizio CondiVivi, con un servizio che riguarda prevalentemente la spesa e la consegna di farmaci a domicilio, ma non si escludono altre necessità urgenti valutate di volta in volta dagli operatori, ed è diretto ad anziani e persone sole che non possano appoggiarsi a una rete di aiuti alternativa (per esempio, un parente o un vicino che possa svolgere la commissione per loro). I numeri da contattare sono: 3773269619 - 3773269446 e sono attivi dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato. Domenica solo per urgenze farmaceutiche.

Infine, sono attivi una serie di servizi sociali, tra cui la consegna della spesa a domicilio, nei Comuni del Distretto Ceramico, ovvero Sassuolo, Fiorano, Maranello e Formigine. Per quanto riguarda la spesa a domicilio, consegnata nel rispetto di tutti i presidi di sicurezza da parte di volontari, a Fiorano Modenese è attiva Auser (tel. 342/6739455); a Formigine la parrocchia di San Bartolomeo (059/558245), la parrocchia di San Martino di Corlo (tel. 338/1509833), l’associazione Le Palafitte (339/8616558); a Maranello si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0536/240000). Per i comuni della montagna sono attive le AVAP locali.

INIZIATIVA MODENATODAY: chi fa consegne a casa lo può segnalare nel nostro progetto #iorestoacasa.

Servizi farmaci a domicilio

Nel Distretto di Modena è possibile richiedere il servizio di farmaci a domicilio, prenotando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 per telefono al numero 059 3961582, per fax, al numero 059 3963861 o per posta elettronica, all’indirizzo farmacianocsae@ausl.mo.it . Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci. Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista, dal lunedì al venerdì ore 14.00-16.00 presso uno sportello dedicato.

Nel Distretto di Carpi è attivo il servizio di ritiro farmaci. E' possibile prenotare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00, telefonando al numero 339 5341139 (anche whatsapp) o al numero 059 659611, per posta elettronica, all’indirizzo farmaciaospedalecarpi@ausl.mo.it o per fax, al numero 059 3963749. Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci. Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione, dal lunedì al venerdì ore 14.00-16.00 presso uno sportello dedicato.

Nel Distretto di Castelfranco Emilia è attivo il servizio di ritiro farmaci. E' possibile prenotare dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 per telefono al numero 059 929279 o per posta elettronica, all’indirizzo distribuzionefarmacicfe@ausl.mo.it . Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci. Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista.

Nel Distretto di Mirandola è attivo il servizio di ritiro farmaci dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 per telefono al numero 0535 602266, per posta elettronica, all’indirizzo farmaciamir@ausl.mo.it o per fax, al numero 059 3963886. Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci. Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista. In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente.

Nel Distretto di Pavullo è attivo il servizio di ritiro farmaci dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 per telefono al numero 0536 29104 o per posta elettronica, all’indirizzo farmaciaospedalepavullo@ausl.mo.it . Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci. Le modalità del ritiro del pacchetto-terapia potranno essere concordate con il farmacista.

Nel Distretto di Sassuolo è attivo il servizio di ritiro farmaci dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 per telefono al numero 0536 846989 oppure 0536 846208 e per posta elettronica, all’indirizzo distribuzionedirettasassuolo@ausl.mo.it . Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci. Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione o come da accordi con il farmacista, dal lunedì al venerdì ore 14.30-16.00 presso uno sportello dedicato (n.1).

Nel Distretto di Vignola è attivo il servizio di ritiro farmaci dal lunedì al venerdì ore 9.00 alle 16.00 per telefono al numero 059 777812 e per posta elettronica, all’indirizzo farmaciaospedalevignola@ausl.mo.it . Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci. Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista



Banco Alimentare

Secondo l'ultimo Dpcm del Governo Conte II, arriverrano nella provincia di Modena circa 3,7 milioni di euro, di cui 938mila spettano a Modena, 380mila a Carpi e 216mila a Sassuolo. I fondi saranno gestiti direttamente dai Comuni.

Porta Aperta Modena è un’associazione di volontariato che si riconosce nei valori della prossimità e della solidarietà; gestisce diverse strutture, tra cui il centro di accoglienza Madonna del Murazzo. Il Centro è aperto da lunedì a domenica (tutti i giorni): dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

Porta Aperta Carpi: Il centro di ascolto di via Don Minzoni è presidiato da un operatore per rispondere al telefono, in modo da fornire informazioni utili ed intercettare eventuali emergenze. La distribuzione di alimenti presso il centro di ascolto, con le necessarie precauzioni, è regolarmente operativa nelle consuete giornate di apertura di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ore 9.30-11.30 e 16.30-18.30. Il negozio di Recuperandia e quello in piazza Martiri sono chiusi.