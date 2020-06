Il Comune di Nonantola ricerca candidati per il CdA della Fondazione Villa Emma

Il Comune di Nonantola ha pubblicato l’Avviso Pubblico per presentare la candidatura per la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Emma.

La proposta di candidatura, corredata dei relativi allegati, va presentata entro e non oltre le ore 12 del 24/06/2020 con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando all’indirizzo PEC del Comune di Nonantola comune.nonantola@cert.comune. nonantola.mo.it la proposta di candidatura ed i relativi allegati scansionati in formato pdf;

- tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti);

- mediante recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito in via Roma n. 41, negli orari di apertura al pubblico stabiliti con ordinanza del Sindaco n. 12 del 26/03/2020 (lunedì, martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30; mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30).

Avviso Pubblico: le informazioni: http://www.comune.nonantola. mo.it/uffici/area_affari_ generali_urpanagrafe__ segreteria/avviso_pubblico_ per_la_presentazione_di_ candidature_per_la_nomina_di_ n__2_membri_del_consiglio_.htm