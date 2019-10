Impianti sportivi Comunali, finanziati i lavori di quattro progetti

La pista da skate con l’installazione di un impianto fotovoltaico, la realizzazione di un’area fitness e di giochi inclusivi per i bambini, l’adeguamento degli impianti di illuminazione e il rinnovo di infissi e coperture.

Sono questi quattro i progetti di riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi comunali, affidati in diritto di superficie o in concessione patrimoniale, alle associazioni sportive e alle polisportive modenesi che hanno ottenuto il finanziamento per il 2019 sulla base del fondo istituito dal Comune nel 2017.

Con il bando che si è chiuso lo scorso giugno l’Amministrazione, su proposta dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi, ha assegnato oltre 188 mila euro di contributo per un investimento complessivo che arriva a quasi 400 mila euro.

“ Si tratta di una prima tranche di contributi –ha evidenziato l’assessora Baracchi nella lettera inviata alle associazioni sportive che hanno risposto al bando - poiché, in continuità con le precedenti edizioni e compatibilmente con le risorse disponibili, andremo a scorrimento della graduatoria per arrivare a finanziare tutti i venti progetti ammessi”.

I quattro progetti finanziati saranno realizzati da altrettante società sportive. Il Circolo Serenella prevede un intervento sulla pista da skate, la sostituzione degli infissi, l’installazione di un impianto fotovoltaico e la bonifica dell’eternit.

La Polivalente 87 e Gino Pini adeguerà le aree esterne e l’impianto illuminotecnico, realizzando anche un’area fitness e giochi inclusivi per i bambini.

Anche la polisportiva Villa d’Oro riqualificherà gli impianti illuminotecnici, mentre la polisportiva Modena est effettuerà la sostituzione delle coperture e l’impermeabilizzazione del corpo centrale, oltre alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione esterno.

Il finanziamento del Comune, fino a un massimo di 50 mila euro per ciascun progetto, copre da un minimo del 40 a un massimo dell’80 per cento della spesa ammessa, in base al punteggio raggiunto. Il contributo riguarda interventi di pronta cantierabilità o iniziati dall’1 gennaio 2019 e che si concludano entro il 31 dicembre