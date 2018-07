Ricostruzione. Inaugurata a Cavezzo Piazza Martiri della Libertà, riqualificata dopo il sisma

Nuovo look per Piazza Martiri della Libertà a Cavezzo, che viene restituita alla comunità nel suo originale splendore. Venerdì sera inaugurazione dell’intervento di riqualificazione, eseguito dal Comune di Cavezzo, realizzati grazie al finanziamento di 800 mila euro, messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma speciale d’Area per la riqualificazione dei centri storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Al taglio del nastro, insieme al sindaco Lisa Luppi, anche l’assessore regionale alle Attività produttive e Ricostruzione post sisma, Palma Costi e Davide De battisti, direttore operativo di Aimag, azienda che dopo il sisma ha sviluppato diversi investimenti importanti nella rete idrica e dei sottoservizi, curando anche quelli della piazza.

“Il processo di ricostruzione nei centri storici colpiti dal terremoto- ha detto l’assessore regionale Costi- è finalizzato non solo al ripristino puntuale con criteri di sicurezza e qualità del patrimonio urbano, ma anche ad una sistemica azione di rivitalizzazione urbana. Questo, è caratterizzato da un insieme di finanziamenti legati alle opere pubbliche, ricostruzione privata di abitazioni e attività produttive, commerciali e terziarie. Pilastri fondamentali di questo processo sono la ridefinizione della qualità dei luoghi e l’ampliamento dell’offerta culturale, della qualità degli spazi pubblici e la piena valorizzazione del capitale sociale di questi territori, senza i quali, in sei anni non si sarebbero potuti raggiungere risultati così importanti”.

Attraverso il programma speciale d’area sono stati finanziati 25 interventi con risorse regionali pari a 18 milioni di euro ripartiti tra 23 Comuni. Si tratta di rifunzionalizzazione, rivitalizzazione e rigenerazione del tessuto urbano e del centro storico, anche attraverso politiche di indirizzamento e promozione delle attività socio-economiche.

Inoltre, ha spiegato il sindaco di Cavezzo Luppi: “La Regione ha offerto un'opportunità importante per ricucire e riqualificare il tessuto urbano dei comuni colpiti dal sisma, soprattutto nei centri storici, ovvero negli spazi d'incontro e d'aggregazione maggiormente fruiti dalle comunità. A Cavezzo la riqualificazione di Piazza Martiri, luogo per eccellenza del mercato storico domenicale, ha una valenza significativa anche sotto il profilo delle attività commerciali ambulanti e a sede fissa. Più in generale la ricostruzione rappresenta un momento di riflessione e riprogrammazione degli spazi e dei servizi pubblici, con l'obiettivo di renderli nuovamente disponibili per la collettività in una forma rinnovata e migliorativa”.

La riqualificazione della Piazza Martiri della Libertà ha riguardato una superficie di quasi 6 mila metri quadrati. Il progetto generale si compone di tre stralci corrispondenti a tre specifici spazi urbani ovvero: le due piazze attigue della chiesa e del monumento nella zona storica, la piazza grande detta del mercato in area decentrata, e infine le vie che collegano queste due aree. Il primo stralcio, antecedente al sisma del 2012, è stato realizzato e completato nel 2004 e comprendeva la piazza della Chiesa (piazza Don Zucchi) e la piazza del monumento (piazza Matteotti).

L’intervento - La riqualificazione si inserisce in continuità e a completamento del progetto originario riproponendo il medesimo spirito compositivo e l’uso degli stessi materiali, con una proposta aggiornata alle nuove esigenze urbane a seguito degli eventi sismici. La pavimentazione è in lastricato di pietra di Luserna come base generale con griglia in granito chiaro. Il disegno a scacchiera per il parcheggio centrale viene riproposto nello stesso materiale lapideo della piazza, così da definire immediatamente gli ambiti del parcheggio, con l’aiuto anche di borchie a terra per non intaccare la pavimentazione da inutili strisce verniciate.