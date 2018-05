Inaugurato il "Coworking 71MusicHub" al Centro Musica di Modena

Al Centro musica del Comune di Modena, in via Morandi 71, apre “Coworking 71MusicHub”, il nuovo spazio dedicato ai giovani creativi modenesi: un’alternativa all’ufficio tradizionale, alla sala studio o alla propria camera, nata con l’idea che mettere a disposizione spazi e strumenti in uso condiviso tra persone che abbiano in comune la passione per la creatività nel campo delle arti possa portare alla nascita di nuove idee, progetti, processi innovativi con l’ambizione e la possibilità di diventare impresa.

“Coworking 71MusicHub” è stato inaugurato questa mattina, lunedì 21 maggio, dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dall’assessora alle Politiche giovanili Irene Guadagnini che, insieme ai responsabili del Centro musica, hanno anche fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della torre dell’edificio industriale che ospita il Centro.

Il progetto

Collocato in uno spazio ampio e luminoso dotato di connessione wi-fi ad alta velocità, il “Coworking 71MusicHub” mette a disposizione quattro postazioni con scrivania condivisa, utilizzabili portando le proprie attrezzature, e quattro postazioni residenti con scrivania, cassettiera con lucchetto, lampada da tavolo e computer (Mac e Windows) dotate dei più avanzati software per la creatività (Adobe Creative Cloud). Le attrezzature disponibili comprendono anche stampante laser a colori (per piccole tirature) e scanner, oltre a un intero kit di strumenti per il videomaking affittabili per uso giornaliero. Nell’open space, proiettore e impianto audio oltre a una dotazione di sedie, rendono possibile l’utilizzo anche per conferenze, corsi, presentazioni, incontri e riunioni di lavoro, anche grazie alla presenza di una sala relax dotata di ogni comfort (frigorifero, microonde, tostapane, bollitore, macchina per caffè espresso e per caffè americano) dove poter consumare pasti caldi o freddi.

Lo spazio 71MusicHub Coworking sarà accessibile dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 23, il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 23, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20, acquistando uno dei pacchetti ore a disposizione: il pacchetto standard postazione coworking per 10 ore costa 10 euro; il pacchetto plus 3 ore per utilizzo esclusivo della sala, costa 27 euro; il costo giornaliero per l’affitto del Kit videomaking è di 30 euro.

Che cos'è 71MusicHub?

71MusicHub Coworking è un’azione del progetto 71MusicHub, realizzato dal Comune di Modena con cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, nell'ambito del Bando Giovani rigenerazioni creative promosso da Anci.