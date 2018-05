ASP Area Nord, a San Felice inaugura la Snoezelen Room

Oggi, nell’ambito dell’open day dei servizi di ASP per il decennale dell’Azienda, un nuovo traguardo: l’apertura della Snoezelen Room, la stanza multisensoriale, all’interno del nuovo centro diurno socio-educativo per persone con disabilità “Il Girasole” a San Felice sul Panaro. Questo nuovo ambiente è basata sull’approccio Snoezelen (per questo ‘Snoezelen Rooom’), un metodo nato in Olanda, all’avanguardia e riconosciuto a livello internazionale, imperniato sulla stimolazione multisensoriale attraverso ambienti e tecnologie dedicate, con significativi effetti terapeutici di benessere della persona.

L’attività multisensoriale produce diversi effetti positivi: può avere un effetto calmante sui disturbi del comportamento, creare interazione quando l’utente ha una capacità espressiva limitata e può migliorare la relazione tra utente e caregiver. Nel campo della disabilità la stimolazione multisensoriale è una strategia premiante per diverse patologie, dalla disabilità cognitive all’autismo, dai disturbi psichiatrici, agli esiti da ictus e trauma cranico. Vengono utilizzati diversi materiali per stimolano i sensi: le luci, la musica, le immagini, i profumi e i materiali tattili.

All’apertura di questo nuovo servizio di ASP sono intervenuti il Presidente dell’Azienda Paolo Negro, il Sindaco di San Felice s/P e Assessore dell’Unione ai servizi sociali e sociosanitari Alberto Silvestri e il Direttore Generale dell’AUSL Massimo Annichiarico. “L’Azienda di Servizi alla Persona in questi dieci anni ha consolidato l’adozione dell’approccio Snoezelen nei propri servizi, è stata una delle nostre scelti più qualificanti d’innovazione dei servizi - ha dichiara il Presidente Paolo Negro - ora con questa nuova iniziativa ne estendiamo l’applicazione al campo della disabilità, con particolare attenzione all’autismo. La stanza multisensoriale è stata creata con l’obiettivo di aumentare il benessere della persona con disabilità. Sei anni fa il terremoto: questo territorio sta rinascendo più forte non solo nel campo economico, ma anche in quello del welfare e dei servizi alla persona”.

“L’inaugurazione di oggi arricchisce la nostra capacità di risposta ai bisogni della persona - ha sottolineato il Sindaco di San Felice s/P e Assessore dell’Unione dei Comuni alle politiche sociali Alberto Silvestri - Un anno fa abbiamo inaugurato il nuovo Centro Diurno, ora questo nuovo passo. Ne faremo altri importanti”. “Nell’alveo del patto con al centro la salute, fra l’AUSL e i soggetti del territorio, fra i quali un ruolo importante lo svolge l’ASP - ha evidenziato il Direttore Generale Ausl Massimo Annichiarico - iniziative come questa hanno un particolare valore aggiunto, nuova risposta al bisogno della persona, che va valorizzato collaborando”