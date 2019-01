Riapre la sede storica dell'Istituo Venturi, oggi il taglio del nastro

Per gli studenti dell'Istituto d'arte "Venturi" di Modena la campanella torna a suonare nella sede storica di via dei Servi, nel cuore del centro storico cittadino. Oggi, dopo la pausa natalizia e di fine anno, l’edificio scolastico ristrutturato riapre le porte a studenti e insegnati che dopo il terremoto del 2012 si sono dovuti dividere tra le sedi provvisorie di via Rainusso e via Sgarzeria.

Questa mattina l'ingresso degli studenti è stato salutato con una cerimonia del taglio del nastro, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione e commissario alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia, Gian Domenico Tomei, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, il dirigente dell'istituto, Alberto De Mizio e la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Silvia Menabue.

I lavori di miglioramento sismico, ripristino e messa in sicurezza post sisma dell'edificio seicentesco, inagibile dopo il sisma del 2012, hanno avuto un costo complessivo di oltre 2,3 milioni di euro di cui quasi 1,5 milioni stanziati dalla Regione e 825 mila euro dalla Provincia di Modena.

“E’ un altro segnale - ha affermato il presidente Bonaccini - che ci indica come molte delle ferite inferte dal terremoto che ci ha colpito nel 2012 siano alle nostre spalle. Questa scuola, così rappresentativa per il territorio, riapre le porte agli studenti e agli insegnanti più bella ma soprattutto più sicura di prima delle scosse. Un grande momento poiché si riconsegna un simbolo di coesione e identità della comunità”.

“Questa riapertura - ha aggiunto l’assessore regionale Costi - ha il significato doppio di aver restituito in edificio storico alla comunità e una scuola al futuro delle nostre ragazze e ragazzi. Nella ricostruzione siamo sempre partiti dalle scuole. Ne sono state sistemate, dal 2012 118, più di 400 e ricostruite nuove con un investimento di 354milioni. Dalla scuola siamo ripartiti e da qui vogliamo continuare ad investire perché la ricostruzione è anche investimento sulle opportunità”.

"Abbiamo concluso l’intervento di consolidamento e ripristino dei danni causati dal sisma del 2012, a seguito del quale la scuola era stata dichiarata inagibile – afferma Leonardo Luppi, presidente della cooperativa Batea di Concordia s/S che ha effettuato l'intervento - I lavori eseguiti migliorano le prestazioni sismiche dell'edificio grazie a rinforzi strutturali e all'installazione nelle murature di oltre 400 catene antiribaltamento. L'intervento, che ha evidenziato le varie sovrapposizioni costruttive e trasformazioni effettuate nel corso dei secoli in un edificio del '600, ha richiesto tre mesi in più rispetto al cronoprogramma originale. Ciò ha consentito di migliorare gli impianti di distribuzione del riscaldamento e dell'idrico sanitario, oltre a ulteriori interventi di risanamento, la cui necessità è emersa nel corso del cantiere».

L’intervento di ristrutturazione

Autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici, i lavori effettuati nella sede dell'istituto Venturi di via dei Servi a Modena migliorano le prestazioni sismiche dell'edificio grazie a rinforzi strutturali e all'installazione nelle murature di quasi 500 catene antiribaltamento. Tutte le lesioni sono state riparate, comprese quelle dello scalone monumentale, autentico gioiello architettonico, che è stato rinforzato nel rispetto delle caratteristiche originarie; eseguiti anche diversi interventi di adeguamento degli impianti termici, idrici, elettrici e meccanici.

Ogni locale è ora cablato con collegamento internet in fibra ottica e nei laboratori sono state installate linee elettriche potenziate; inoltre, grazie alle migliorie offerte dall'impresa costruttrice Consorzio integra, con la ditta Batea di Concordia come impresa esecutrice, sono stati realizzati un nuovo impianto sonoro per le emergenze, l'impianto antincendio e quello centralizzato delle luci di emergenza, la ristrutturazione delle coperture e le tinteggiature; eseguite anche le manutenzioni delle persiane, del locale ex bar e installate nuove reti antipiccione.