Sabbia sull'asfalto, motociclisti vittime di una curva pericolosa a Pievepelago

Diversi motociclisti, che dai primi fine settimana estivi post-lockdown hanno ricominciato ad affollare le strade del nostro Appennino, hanno dovuto fare i conti nello scorso weekend con una insidia imprevista, che ha causato almeno tre cadute, una delle quali conclusa anche con un dito fratturato. E' accaduto poco a monte di Pievepelago.

Il tratto incriminato è una curva cieca, che a causa dell'asfalto ammalorato presenta sabbia e ghiaia proprio in traiettoria: una vera e propria trappola per le moto. Si tratta di un punto della Provinciale 324 del Passo delle Radici, pochi metri a monte rispetto al bivio per il Lago Santo/Valle delle Tagliole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Purtroppo tutto il tratto della strada provinciale che sale verso il Passo delle Radici presenta un asfalto deteriorato. Proprio nei giorni scorsi sono partiti i lavori - a cura della Provincia - su molte strade dell'Appennino: la speranza è che i tecnici tengano in considerazione interventi anche sulla SP 324.