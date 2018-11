L'intitolazione di un largo e tante iniziative per Formiggini nell'80° anniversario delle leggi razziali

Le iniziative per fare memoria a 80 anni dalle leggi razziali del 1938 e dal gesto estremo di Angelo Fortunato Formiggini, che per protesta si tolse la vita gettandosi dalla Ghirlandina, avranno un momento centrale giovedì 29 novembre, anniversario del tragico gesto. Gli appuntamenti cominciano alle 10.30 all’Università in via S. Geminiano con il rettore Angelo O. Andrisano, il vicesindaco Gianpietro Cavazza e docenti dell’ateneo e dell’Alma mater per “A 80 anni dalle leggi razziali, il ruolo della Storia”. Dalle 14, all’aula C di piazza Sant’Eufemia si svolge il seminario “Le leggi antiebraiche del 1938 e il razzismo nell’Italia di oggi”. L’iniziativa è aperta a tutti.

Dalle 14.30 alle 19.30 in Sala passi perduti a Palazzo Comunale sarà disponibile la cartolina con annullo postale per Formiggini, in collaborazione con Poste Italiane

Alle 16.30 in piazza Torre si scopre la Targa per l’intitolazione del nuovo largo Formiggini e subito dopo, alle 16.45, nella Sala dei passi perduti si inaugura una mostra su di lui curata dall'Officina della storia della scuola Ferraris, con ricerche fatte dai ragazzi anche su documenti del Fondo Formiggini - Biblioteca Estense.

Alle 17, ha inizio il Consiglio comunale in ricordo di Formiggini a 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali, con interventi di Francesca Maletti, presidente del Consiglio, e Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena. L’Ensemble Musicantiere degli alunni delle Ferraris, accompagnati dagli insegnanti, eseguirà brani dalla tradizione ebraica e klezmer. Gli alunni del Cantiere di lettura delle Ferraris con Simone Maretti leggeranno, infine, scritti di Formiggini.

Non si svolgerà, invece, per problemi organizzativi, l’iniziativa indicata in programma alle 18 all’Accademia di scienze lettere e arti di viale Vittorio Emanuele, che prevedeva la presentazione del libro di Vittorio Ponzani “Dalla ‘Filosofia del ridere’ alla promozione del libro. La biblioteca circolante di Formiggini a Roma, 1922-1938” (Settegiorni editore, Pistoia 2018).

Alle 21 al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo, che organizza l’incontro insieme a Il Dondolo, Casa editrice digitale del Comune di Modena, con contributo di BPER Banca, incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, che racconta l’intellettuale modenese in “Chiedere scusa ad Angelo Fortunato Formiggini”.

Il programma degli appuntamenti raccolti sotto il titolo: “Una storia sbagliata. 80 anni dalla promulgazione delle Leggi Razziali fasciste e dal drammatico no di Angelo Fortunato Formiggini” è promosso dal Comune di Modena attraverso il Comitato per la storia e le memorie del 900, insieme con associazioni, UniMoRe, Istituto storico, Fondazione San Carlo e altri istituti culturali, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il contributo di Bper Banca per alcuni appuntamenti.

L’obiettivo, sottolineano i promotori, è fare memoria con linguaggi e forme espressive capaci di coinvolgere cittadini di età e formazioni diverse: ricordare in modo vivo, perché non si alimentino quei comportamenti e opinioni che sono stati preludio dei tragici avvenimenti del secolo scorso.