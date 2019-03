Pista ciclabile lungo via Giardini a Maranello, via ai lavori

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale tra Maranello e Fiorano, sul cavalcavia della via Giardini tra i due Comuni. Il nuovo percorso sarà lungo 485 metri e rappresenta un tassello fondamentale nel completare la mobilità ciclopedonale che unisce Modena a Fiorano e Maranello. La spesa per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile, pari a 237.500 euro, è finanziata in parte con il contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna ed in parte dai Comuni. Nello specifico l’opera viene finanziata attraverso un contributo di 166 mila euro della Regione e da 35.000 euro ciascuno dai Comuni di Fiorano e Maranello.

Soddisfatti i sindaci di Maranello e Fiorano Modenese, Massimiliano Morini e Francesco Tosi: “Nel corso dell’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che abbiamo pianificato a livello distrettuale per rendere più efficace il disegno complessivo, è emerso in modo chiaro come lo sviluppo della ciclabilità rappresenti un elemento strategico nella sfida per la mobilità sostenibile, che il territorio deve necessariamente giocare nel prossimo futuro. L'opera che vedremo presto realizzata ha un valore straordinario perché ci consente di avvicinarci alla soluzione del problema principale sui collegamenti lungo l'asse nord-sud, rappresentato dal passaggio della Pedemontana. Non possiamo affermare di aver già raggiunto il risultato definitivo ma un passo alla volta andremo a sanare un problema “storico” per la mobilità del nostro territorio. Il nuovo tratto di ciclabile quindi si inserisce in un contesto ben più ampio e ne rappresenta un importante tassello, anche dal punto di vista dell'investimento: per questo vogliamo ringraziare la Regione per il fondamentale supporto finanziario”.