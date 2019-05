Un'auto per sostituire quella bruciata, Italpizza solidale con il lavoratore Cofamo

L’azienda, solidale con l'uomo per l’atto subìto la notte scorsa sotto la propria abitazione, mette a disposizione un’auto per agevolarlo negli spostamenti. E’ questo il gesto concreto con cui Italpizza si fa largo nella incresciosa e preoccupante vicenda registrata la notte scorsa a Vignola ai danni di un addetto della Cooperativa Cofamo che opera presso il cantiere Italpizza di San Donnino e la cui auto è stata data alle fiamme.

In attesa che l’autorità giudiziaria svolga pienamente il proprio lavoro stabilendo l’esatta dinamica e, soprattutto, le responsabilità di quanto accaduto, l’azienda lancia un segnale concreto affinché il lavoratore possa superare il momento di difficoltà.

“La violenza, da qualunque parte venga espressa, ai danni di chiunque o per qualunque causa – commentano dai vertici dell’azienda – non è mai strumento giustificabile. Italpizza non esita a mettersi dalla parte di chi condanna azioni illegali ed intimidatorie da qualsiasi parte vengano commesse. Al di là delle strumentalizzazioni ci adoperiamo, anche in questo caso, a sostenere un lavoratore”.