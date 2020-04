Ospedale di Sassuolo, Laura Bonfanti è la nuova direttrice del Pronto Soccorso

In ospedale a Sassuolo è arrivata la nuova responsabile del Pronto Soccorso, la dr.ssa Laura Bonfanti, che succede al dr. Enzo Gottardi, andato in pensione a gennaio scorso. Un ringraziamento particolare al dr. Marco Barchetti che, con spirito di servizio, ne ha svolto le funzioni fino al suo insediamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Laura Bonfanti, classe 1971, parmigiana, viene dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dove per 17 anni ha lavorato presso l’Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza acquisendo capacità nella gestione di casistiche di pazienti, costituite da tutte le diverse tipologie di patologie caratterizzanti l’attività di un DEA di II livello. Specializzata in Medicina Interna con indirizzo Medicina d’Urgenza nel 2003, a Parma, ha conseguito anche un’altra specializzazione in Cardiologia nel 2009 a Bologna. Da anni si occupa di ricerca e di formazione sia all’interno del centro BIOS aziendale che in collaborazione con l’Università di Parma. È membro della Società Italiana di Medicina d’Emergenza ed Urgenza (SIMEU) e, dal 2016, è membro del Consiglio Direttivo dell’Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC).