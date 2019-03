Viale Gramsci e via Emilia Ovest, via ai lavori di asfaltatura

Da lunedì 18 marzo iniziano lavori di manutenzione stradale che interessano diverse strade della città. In particolare, in accordo con Hera, viene ripavimentata l'intera sede stradale di viale Gramsci e di via Galvani. Per quanto riguarda la circolazione stradale i lavori comporteranno il restringimento di carreggiata con eventuale senso unico alternato regolamentato da movieri. Inoltre, l’intervento comporta la sospensione della tensione alla linea filoviaria n° 7 che verrà garantita con mezzi sostituivi.

Altri interventi in programma dal 18 marzo sono la sistemazione della banchina stradale di via Collegarola, la riasfaltatura del parcheggio di via Newton 150, oltre alla sistemazione del fondo stradale in inerte della strada Chiesa di Villanova. Anche questi interventi comportano il restringimento della carreggiata con eventuale istituzione di senso unico alternato. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Frantoio Fondovalle per conto dei Lavori pubblici del Comune di Modena.

Infine, Anas comunica che dalla stessa data di lunedì 18 marzo e fino a venerdì 22 marzo su via Emilia Ovest dopo l’abitato di Cittanova (direzione Rubiera) saranno realizzati lavori di manutenzione all’illuminazione della rete viaria, pertanto dalle ore 20 alle 6 del giorno successivo il traffico sarà regolato con un senso unico alternato tramite movieri. In corrispondenza del cantiere sarà istituito il limite di 40 kilometri orari e il divieto di sorpasso.