Buche e asfalto deteriorato, parte una tornata di lavori in tutta la città

Hanno un valore complessivo di 800 mila euro i lavori di manutenzione straordinaria al via in settimana nei diversi quartieri di Modena per strade e piste ciclabili, marciapiedi, portici, caditoie e l’abbattimento di barriere architettoniche. Alcuni interventi andranno a rispondere anche a eventuali situazioni di rischio per la circolazione stradale che si possono essere create con il maltempo di questi ultimi giorni.

Proprio la scorsa settimana è stata aggiudicato in via definitiva l’appalto per le manutenzioni alla ditta Biolchini costruzioni srl di Sestola e ora si procederà alla consegna dei lavori, tenendo conto anche delle indicazioni arrivate negli ultimi mesi dai Quartieri.

In programma, per il Quartiere 4, per esempio, ci sono interventi in tangenziale Neruda e sugli svincoli 12 e 15 della tangenziale, oltre che in via Barchetta. Per il Quartiere 3 si interviene in strada Vaciglio, sulla Gherbella, in strada del Mulino e nelle vie Cividale, Adria, La Spezia, San Remo, del Pozzo.

Per il Quartiere 2 si lavori in via Emilia Est, in via dei Torrazzi, in Mar Tirreno e in via Torricella.

Per il Quartiere 1 gli interventi riguardano la ciclabile di via Riccoboni, le vie Montecuccoli, Fontanelli e Berengario, piazzale Natale Bruno, piazzale Dante Alighieri e il parcheggio di via Santi 40 dove si trovano l’Anagrafe e diversi uffici comunali.