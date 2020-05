Progetto "Learn", anche la guida turistica diventa smart

Come immaginare la visita guidata, il viaggio, l’esplorazione culturale in un mondo che si è irrimediabilmente fermato? I ragazzi di Free Walking Tour Italia, portale turistico online attivo dal 2016, sono partiti da questa domanda per cercare un’alternativa allo stallo. “Non possiamo permetterci di attendere la normalità passivamente, dobbiamo fare qualcosa”. Anticipare i tempi, le riaperture, la normalità tanto agognata. La volontà di continuare a lavorare, di fare cultura e condividerla con il mondo, anche se oggi questo si trova seduto sul divano, è stata più forte di qualsiasi chiusura.

La rete rappresenta oggi una grande risorsa, in grado di raggiungere potenzialmente un pubblico globale. Perché non utilizzarla a vantaggio del turismo? Perché non veicolare cultura e raccontare le bellezze del nostro territorio utilizzando tale strumento? Così anche la guida turistica diventa smart e lavora da casa. Il nuovo progetto di Free Walking Tour Italia si chiama LEARN – Your Online Experience è offre la possibilità a tutti di connettersi e scoprire le città italiane dal proprio divano di casa tramite la nuova selezione di tour esperienziali online a cui poter accedere tramite il portale www.freewalkingtouritalia.com. Tramite un click tutti potranno connettersi e incontrare virtualmente guide turistiche da tutta Italia che racconteranno, tramite l’utilizzo di materiale fotografico e video di supporto, la propria città, attraverso la costruzione di itinerari guidati virtuali. Roma, Firenze, Bologna, Modena, Venezia, Verona – e tante altre destinazioni turistiche italiane – saranno alla portata di tutti e disponibili su richiesta. Non sarà necessario muoversi per viaggiare l’Italia, ci si collegherà ad una “stanza” virtuale tramite un link e l’Italia sarà raggiungibile da casa. Una modalità nuova per far ripartire il comparto turistico e dare uno sbocco lavorativo a molte guide che si sono trovate senza lavoro.

“Abbiamo già ricevuto moltissime richieste – e speriamo di riceverne altre – da parte di guide che ci hanno presentato il loro personale itinerario, condito con foto, giochi, quiz, per rendere il tour più interattivo”. E’ online il calendario degli eventi di maggio, che raccolgono esperienze da tutta Italia, tra cui ovviamente non poteva mancare Modena: si partirà con sabato 16 maggio alle ore 11.00 per un viaggio nella Street Art modenese, per proseguire poi con le vicende estensi domenica 24 maggio e terminare domenica 31 con un bellissimo itinerario virtuale della città.

Per info e prenotazioni basta entrare nella sezione Online Experience del sito Free Walking Tour Italia.