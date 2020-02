Vigili del Fuoco, il comandante Marisa Cesario lascia Modena dopo un anno e mezzo di servizio

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha affidato all’Ing. Marisa Cesario il prestigioso incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Bari. Già dalla prossima settimana l’Ing. Cesario si insedierà alla guida dei Vigili del Fuoco del capoluogo pugliese lasciando il Comando di Modena, del quale era la responsabile dal settembre del 2018.

“Nel lasciare la provincia di Modena per assumere altro incarico affidatomi, grata per lo spirito che ho trovato e che ho provato a condividere, desidero porgere, con queste poche ma sentite righe, un deferente saluto a tutte le persone che ho avuto la fortuna di conoscere, o almeno di incontrare, in questo seppur breve periodo di mia permanenza. Ho apprezzato l'operosità, l'alto senso del dovere, lo spirito di solidarietà ed in ultimo, ma non per ultimo, il rispetto e l'interesse nutriti per il difficile compito istituzionale dei Vigili del Fuoco, il soccorso. Sono certa che il mio successore saprà apprezzare e valorizzare ulteriormente l’esemplare modello di sinergia e di collaborazioni istituzionali presenti in questa città e in questa provincia.”