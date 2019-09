Martino d’Asburgo e due Ambasciatori a Modena per una cena di beneficenza

Nella serata di sabato 28 settembre si terrà in città una cena di beneficenza organizzata dal Circolo Raimondo Montecuccoli alla presenza di Martino d’Asburgo e degli Ambasciatori S.E. Ursula Höfter Zuccoli Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta presso la Bulgaria e Bogdan Patashev Ambasciatore di Bulgaria presso la Santa Sede e presso il Sovrano Ordine di Malta.

L’iniziativa è il seguito di quanto già fatto in passato dal Circolo in collaborazione con l’Ambasciata dello SOM presso la Repubblica di Bulgaria. Ricordiamo il prezioso contributo del Circolo e dei cittadini modenesi per l’acquisto di un pulmino attrezzato per bambini orfani affetti da gravi inabilità (in foto) nel novembre dello scorso anno.

Durante la serata saranno consegnati all’Ambasciatore Höfter Zuccoli due importanti strumenti medicali e consegnati dei riconoscimenti ad aziende e persone modenesi che si sono distinte. Nel pomeriggio gli ospiti visiteranno la Galleria Estense, la più antica ditta di botti della nostra città e anche Bottega Storica Renzi Francesco.