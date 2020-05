Commercio. Riaprono i tre mercati di Campagna Amica a Modena

Tornano, da domani mercoledì 6 maggio, i Mercati di Campagna Amica di Modena. A darne notizia è Coldiretti Modena nel rendere noto che, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, i mercati dei produttori agricoli saranno presenti di nuovo in città nei giorni di: mercoledì, dalle 15 alle 19, al centro Torrenova di via Nonantolana; giovedì, dalle 15 alle 19, al Parco della Resistenza in via Morane; domenica, dalle 9,00 alle 13,00, in Largo San Francesco.

La vendita - sottolinea Coldiretti Modena – avverrà nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie: ingresso contingentato, rispetto della distanza minima di un metro tra le persone, uso di guanti e mascherina.

“Anche nei giorni del lockdown, la campagna non si è mai fermata – commenta Paolo Cavazzuti, presidente dell’Agrimercato di Modena, l’associazione che coordina le aziende che effettuano vendita diretta nei mercati di Coldiretti – perché la natura segue il suo ritmo che deve essere assecondato ma le limitazioni alla circolazione e la chiusura delle attività di ristorazione hanno ridotto fortemente le occasioni di vendita gravando pesantemente sui bilanci aziendali. Per rimanere vicino ai loro clienti, le imprese si sono attrezzate per consegnare la spesa a domicilio – continua Cavazzuti – continuando così a fornire prodotti freschi e di stagione ma la ripresa dei mercati è sicuramente un’occasione per rimetterci al servizio di tutta la città soprattutto in questo periodo in cui la campagna offre il meglio di sé.”

Nei Mercati di Campagna Amica, continuerà la “Spesa Sospesa”, l’iniziativa che Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra hanno portato avanti con la spesa a domicilio, attraverso la quale i cittadini possono contribuire con un'offerta libera all'acquisto di prodotti che saranno consegnati alla famiglie bisognose che in questo periodo non possono permettersi di fare la spesa. In alternativa è possibile fare una donazione tramite bonifico e Campagna Amica provvederà con quei soldi ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose.

Al momento della donazione al conto IBAN IT43V0200805364000030087695 sarà fondamentale indicare nella causale, oltre a “Spesa Sospesa Campagna Amica”, anche il nome, cognome e indirizzo comprensivo del comune di residenza e della provincia dove far arrivare la spesa.