Calo sensibile delle temperature, il Comune prepara i mezzi spargisale

L’arrivo del maltempo non è previsto fino alla giornata di giovedì 13 dicembre ma, a causa del forte abbassamento notturno delle temperature, i tecnici del Comune di Modena hanno iniziato il monitoraggio della situazione e, in caso di necessità, sono pronti a intervenire con i mezzi spargisale per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade.

Prosegue inoltre, fino a lunedì 17 dicembre, la campagna mirata della Polizia municipale di Modena per verificare l’utilizzo di gomme invernali o la presenza di catene a bordo. Dal 15 novembre automobili e mezzi pesanti infatti devono obbligatoriamente circolare con pneumatici da neve o catene a bordo compatibili con gli pneumatici installati sul veicolo, come prevede un’ordinanza del Comune di Modena secondo quanto stabilito dalla direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obbligo, dettato da ragioni di sicurezza stradale, sussiste anche se non vi sono precipitazioni nevose ed è valido per tutti i veicoli a motore, esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli che possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto.

Per essere informati con tempestività sulla condizione delle strade e sugli interventi dei mezzi in caso di neve o ghiaccio, i cittadini si possono iscrivere al canale Telegram @ComuneMO-allerta. Le informazioni per iscriversi sono sul sito: www.comune.modena.it/telegram/ resta-informato-con-telegram