“Modena a Domicilio” il gruppo facebook di domanda/offerta per servizi a domicilio

E’attivo su Facebook il gruppo “Modena a domicilio” che in una decina di giorni di operatività conta già quasi 1500 iscritti. Il gruppo mette in rete la domanda e l’offerta di consegne e servizi a domicilio a Modena e provincia in questo momento di emergenza sanitaria.

“Non appena si è presentata la difficoltà per tante persone di uscire per fare la spesa o alcune necessarie commissioni- afferma Maja Argenziano moderatrice del gruppo e titolare di IDEAS4U, agenzia di comunicazione e marketing territoriale che ha sede nel cuore della città- ho subito pensato che occorresse uno strumento agevole per mettere in collegamento la domanda e l’offerta e ho creato il gruppo, che è uno strumento efficace e gratuito per informare la cittadinanza e per consentire alle attività di promuoversi”.

All’iniziativa hanno aderito attività di tutti i settori merceologici e della ristorazione, vengono promossi i mercati cittadini che fanno consegne a domicilio come l’Albinelli, ma anche la GDO che ha fortemente ampliato la sua rete di consegne a casa. Sono altresì presenti le attività gratuite della Croce Blu, i ristoranti, le gelaterie, i vivai, e anche i produttori agricoli o i grossisti che hanno convertito la loro attività verso i privati.

Lo strumento più utilizzato per gli ordini è Wathsapp, seguito dal telefono e dai siti internet. Grazie al gruppo è attivo anche un sistema di monitoraggio e valutazione della affidabilità degli esercenti e del rispetto delle norme igienico sanitarie, con i feedback costanti di chi racconta la sua esperienza e in generale le esperienze sono per lo più positive e soddisfacenti.

Sul gruppo è stata pubblicata anche la mappa delle attività a domicilio compilata da “Igers Modena”, che raccoglie tutti i commercianti che hanno taggato @igersmodena nei loro post.

Quando l’emergenza sarà passata, il gruppo cambierà denominazione e ospiterà tutte le promozioni utili alla ripartenza delle attività del nostro territorio.

