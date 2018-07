Modena bocciata dal Sole 24 Ore per qualità della vita. Male sicurezza e cultura, bene occupazione

Il Sole 24 Ore nella sua analisi della qualità della vita 2017 boccia Modena, ed è una stroncatura più che una bocciatura dato che la città perde ben undici posizioni cadendo in 26° posizione con 503 punti ben lontana sia dall top ten che inizia dai 542 punti che da leader di classifica che è belluno con 583 punti. Com'è stato possibile questo salto verso il basso? Modena si conferma una città ricca con il 19° posto per ricchezza e consumi, il 7° per lavoro ed innovazione, e poi sege il 29° e il 28° posto rispettivamente per ambiente/servizi e demografia/società. Il problema è che siamo al 56° posto per cultura e all'81° posto per sicurezza e giustizia.

Furti e borseggi da record

I dati peggiori riguardano il 108° posto in Italia per furti in abitazione che sono 631,8 ogni 100 mila abitanti, e scippi e borseggi ovvero 36,5 ogni 100 mila abitanti che ci porta al 97° posto. Ma non solo, anche le rapine sono tante (75° posto), e poi ne usciamo abbastanza male dai casi over 3 anni (59°):

Poco turismo, poca beneficenza e tanto sport

Modena è una città di sportivi e di lettori, siamo infatti 12° e 14° in questi due indici, tuttavia se per tempo libero e cultura siamo finiti al 56° posto è perché a Modena siamo 70° posto per ristoranti e bar, al 72° per numero di spettacoli e soprattutto al 106° per Onlus iscritte all'Anagrafe delle Entrate.

Molto bene lavoro e innovazione

Modena è da record positivo nel lavoro e nell'innovazione, infatti registra lil 4° posto in Italia per occupazione e il 9° posto per numero di startup innovative (2 ogni 1.000 società di capitale). Non solo, la disoccupazione giovaniele è ferma el 16,5% (17° posto), ma ancora di più la quota di export sul Pil è del 52,7%, valore che fa della nostra città una delle prime 12 d'Italia