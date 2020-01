Chiesa modenese in lutto, è morto don Gianni Gherardi

Modena e l'arcidiocesi di Modena e Nonantola perdono una figura iportante: è deceduto all'età di 85 anni don Giovanni Gherardi. Parroco di San Biagio. Un sacerdote molto conosciuto in città e non solo, anche per i ruoli ricoperti all'interno dell?Azione Cattolica e del Centro Sportivo Italiano.

Un sacerdote che “ha sempre dimostrato grande attenzione ai giovani e alla loro formazione, sia spirituale che culturale, con una profonda umanità e uno sguardo davvero rivolto al futuro”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così don Gianni, in un messaggio di cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale in cui sottolinea anche la “sua spiccata attitudine all’utilizzo dei mezzi di comunicazione: dalle rubriche televisive negli anni Ottanta al settimanale diocesano Nostro Tempo, seguito con passione fino a pochi anni fa”.

Per lungo tempo parroco di San Biagio in centro storico, “purtroppo – aggiunge Muzzarelli – non ha potuto vedere la riapertura della sua chiesa, inagibile dal sisma del 2012, e questo lo dico con grande rammarico: l’aggiornamento sul progetto (che ha già ottenuto il parere favorevole della Regione e ora attende l’ok definitivo della Soprintendenza) era sempre la sua prima domanda”.