Scomparso don Giancarlo Suffritti, storico parroco di Collegarola

È deceduto oggi don Giancarlo Suffritti, sacerdote e storico parroco di Collegarola, alle porte di Modena. Aveva 80 anni compito da tempo combatteva con la malattia.

Don Suffritti era molto noto in città - e non solo - per il suo grande impegno a favore delle persone tossicodipendenti, ma anche dei carcerati e delle persone in forte difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel 1978 aveva fondato la cooperativa L'Angolo, un'esperienza cresciuta nel tempo fino ad allargarsi sia geograficamente (in Piemonte e in Veneto) che progettualmente. Dall'accoglienza dei tossicodipendenti, fino al reinserimento sociale con progetti lavorativi, per arrivare all'ospitalità degli stranieri richiedenti asilo.