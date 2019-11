Morto nella notte Giovanni Pinto, ex Questore di Modena

E' scomparso improvvisamente la scorsa notte - pare per un infarto fulminante - il Prefetto Giovanni Pinto, già Questore di Modena. Pinto aveva guidato la Questore modenese dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2012, dopo la sua prima esperienza ad Oristano. La sua carriera si è svolta per lo più a Roma, presso gli uffici del Ministero nell'ambito del coordinamento del settore immigrazione. Appena un anno fa era stato collocato a riposo e viveva a Modena. La camera ardente è stata allestita presso Terracielo Funeral Home in via Emilia Est.



Il Prefetto Maria Patrizia Paba ha manifestato solidarietà e cordoglio, anche a nome del personale della Prefettura, alla famiglia del Prefetto.