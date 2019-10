Addio al patron del Sassuolo, muore a 76 anni Giorgio Squinzi

Si è spento questa sera Giorgio Squinzi, l'ex Presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, e patron del Sassuolo Calcio. Aveva 76 anni ed era malato da tempo.

Un imprendiotre che ha lasciato un segno profondo, non solo con l'azienda di famiglia - la Mapei fondata dal padre Rodolfo - ma anche per aver ricoperto per ben 12 anni il ruolo di guida degli industriali italiani, ruolo abbandonato nel 2016.

Dopo l'avventura nel ciclismo professionistico come main sponsor di una delle migliri squadre italiane, nel 2002 era diventato anche il proprietario del Sassuolo Calcio. Una vera e prpria rivoluzione per il club neroverde, che dalla serie C2 si è reso protagonista di una scalata senza precedenti, conquistando in modo stabile la Serie A e persono le coppe europee.