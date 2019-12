E' morto padre Sebastiano Bernardini, un "acrobata" della fede

Nella notte si è spento padre Sebastiano Bernardini, al secolo Medardo, nato 92 anni fa a Pavullo. Frate Cappuccino, ultimo dei suoi nel Frignano, è stato un religioso particolarmente attivo e molto conosciuto nel modenese per le sue tante attività. Il decesso è avvenuto presso l'ospedale di Pavullo dove il frate si trovava ricoverato da diverso tempo per il progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Figlio dei coniugi Sergio Bernardini e Domenica Bedonni - dichiarati beati da Papa Francesco - ha avuto ben 9 fratelli e sorelle, e ben 8 di questi, compreso padre Sebastiano, hanno scelto la vita missionaria o consacrata.

Padre Sebastiano ha diviso la sua missione tra Pavullo e Sassuolo, dedicandosi in particolare ai giovani e agli anziani presso il Ricreatorio S. Francesco a Sassuolo per 30 anni e poi presso il Centro Servizi per la terza età ‘Francesco e Chiara’ a Pavullo. Un carattere esplosivo ed esuberante che lo ha reso popolare e molto apprezzato da fedeli e non per le sue attività caritatevoli. E' stato anche fondatore del "presepe itinerante", nato con la caduta del Muro di Berlino e portato in viaggio sulle strade di tutta Europa.

Il funerale è fissato per le 9.30 di martedì prossimo presso la chiesa dei frati Cappuccini a Pavullo.