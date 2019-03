Maserati lancia Levante Vulcano in Australia, ma saranno solo sette gli esemplari

Dopo il successo di Maserati al Salone di Ginevra e le notizie dal mondo dell'Australia sul Tridente, l'azienda automobilistica modenese guarda al Paese dall'altra parte del mondo come un'opportunità per posizionare il suo Levante Vulcano. La parola d'ordine di questo modello è stata "esclusività", infatti sono stati realizzati appena 150 unità, non perché il posizionamento di prezzo sia più elevato del solito infatti costa appena 116.038 euro, ma perchè pochi potessero averlo.

Levante Vulcano è un mix ideale tra la GranSport e l'innovazione del Tridente in formato suv, per ottenere un prodotto con prestazioni interessanti, ma soprattutto dal design innovativo a partire dalla scelta dela verniciatura opaca grigio lava e l'interno con rivestimento in pelle rosso o nero.

Aggressività e classe sono le caratteristiche principali di questa vettura, che all'interno del già citato concetto dell'esclusività si presenta in Australia con solo 7 esemplari dei 150 prodotto. Una scelta coerente con la ricerca di un posizionamento dell'immagine del brand sempre più elevato.