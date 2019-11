Neve anche in collina e livelli dei fiumi in crescita. Chiusi i primi ponti

Dalla serata di ieri si sono susseguite piogge intense su quasi tutta la provincia modenese, con un quantitativo d'acqua stimato in circa 40/50mm nelle ultime sei ore. Le precipitazioni hanno avuto invece carattere nevoso si da una quota relativamente bassa, 500 metri slm, andando di fatto ad imbiancare in modo già significativo le colline e la prima montagna del nostro Appennino.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in diverse parti della provincia, chiamati ad operare già da ieri sera per allagamenti di abitazioni private e strade.

AGGIORNAMENTO ORE 8:00: Ovviamente gli osservati speciali sono i fiumi e i torrenti, il cui livello si è alzato in modo sensibile già dal pomeriggio di ieri. Sia il fiume Panaro che il Secchia hanno raggiunto la soglia di allerta "gialla", mentre il torrente Tiepido, in porssimità del capoluogo, ha toccato la criticità "arancione".

Il Comune di Soliera ha comunicato la chiusura precauzionale di Ponte dell'Uccellino e di Ponte Alto (vecchio) e aperto il COC, attivando il gruppo di volontariato di Protezione Civile per monitorare il livelo del Secchia. Ponte Alto e Bacchello stanno superando soglia 2 e sono i prossimi indiziati per l'eventale chiusura. Centro Operativo attivo anche a Bastiglia per il moniotraggio di Secchia e Naviglio.