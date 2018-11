Apre nuova area sgambamento cani a Castelfranco Emilia

È finalmente disponibile ed utilizzabile, e sarà presto inaugurata, la nuova area sgambamento cani di Castelfranco Emilia, posta nel triangolo verde del parco Marktredwitz tra via Loda e Via Francia. L'area, suddivisa in due sottoaree per cani di piccola taglia (nelle vicinanze di via Loda) e grossa taglia, è dotata di due fontane per l'abbeveramento dei nostri amici a quattro zampe, di cancelli pedonali di accesso e di cancelli più ampi per la manutenzione.

Nei prossimi giorni verranno installati i necessari cestini per la raccolta delle deiezioni e una bacheca con affisse le principali regole di buon uso e di buon comportamento all'interno delle aree. Il regolamento completo, invece, è pubblicato sul sito istituzionale della Città di Castelfranco Emilia.

“È un impegno che come Amministrazione ci eravamo presi con la cittadinanza e che abbiamo voluto mantenere - affermano il Sindaco Stefano Reggianini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Denis Bertoncelli - La necessità di un nuovo spazio protetto nel quale fare muovere in libertà e senza guinzaglio gli amici a quattro zampe risponde sia alle richieste di numerosi castelfranchesi sia ad un'esigenza di movimento, e quindi di salute, dell'animale stesso. Nelle prossime settimane, l'area verrà dotata di impianto di illuminazione per consentire l'uso della stessa anche nelle ore serali”.