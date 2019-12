Pagamento ticket: prorogate le esenzioni per i disoccupati e i lavoratori colpiti dalla crisi

Sono quasi 14mila i cittadini modenesi interessati dalle recenti misure stabilite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di esenzione dal pagamento del ticket per visite, esami specialistici e assistenza farmaceutica. Misure che forniscono un ulteriore sostegno alle categorie fragili.

E’ infatti posticipata dal 31 dicembre 2019 al 1° marzo 2020 la scadenza dell’attestato di esenzione per i disoccupati e i lavoratori colpiti dalla crisi.

Nel dettaglio le esenzioni riguardano: I disoccupati, già precedentemente occupati e loro familiari a carico con reddito familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se è presente un coniuge e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E02); si tratta di circa 9.600 persone in provincia.

I lavoratori colpiti dalla crisi, ovvero coloro che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, in mobilità o hanno un contratto di solidarietà e i loro familiari a carico (esenzione E99); sono oltre 2.600 le persone del territorio che beneficiano di questa esenzione.

I dati presenti nell’Anagrafe Sanitaria saranno aggiornati in modo automatico, così che risulti la validità delle esenzioni fino al 1° marzo 2020 senza necessità di adempimenti da parte dei cittadini.

Confermata inoltre, anche per il 2020, la misura a beneficio dei lavoratori colpiti dalla crisi, prevista dalla Regione Emilia-Romagna sin dal 2009. Con la proroga per l’undicesimo anno consecutivo, chi rientra nelle condizioni previste per questa esenzione può presentare richiesta all’Azienda USL.

È stata inoltre resa illimitata la validità degli attestati di esenzione che in precedenza scadevano alla fine dell’anno per: i titolari di assegno sociale (esenzione E03), i titolari di pensione minima (esenzione E04).

E’ stato poi anche confermato per il 2020 l’intervento a sostegno delle persone colpite dalle conseguenze del terremoto che ha coinvolto la provincia di Modena nel 2012 (esenzione T12). La Giunta regionale, infatti, ha prorogato anche per il prossimo anno la possibilità di riconoscere il diritto all’esenzione dal ticket.

In questo caso la scadenza è al 31 dicembre 2019, a partire dunque dal 1° gennaio 2020 le persone interessate (nel 2019 erano oltre 1.600) dovranno presentare una nuova richiesta all’Ausl, tramite l’apposito modulo di autodichiarazione; sarà l’Azienda sanitaria a verificare con i Comuni il permanere delle condizioni che danno diritto all’esenzione.

Entro il mese di dicembre i cittadini potranno trovare sul Fascicolo Sanitario Elettronico il proprio libretto sanitario aggiornato.

Resta compito dei cittadini comunicare all’Ausl la revoca delle esenzioni, qualora vengano meno i requisiti per beneficiarne.